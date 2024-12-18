В Кузнецке многодетному отцу грозит срок из-за равнодушия

18.12.2024 | 21:03

46-летний кузнечанин может лишиться свободы за то, что забыл о трех своих детях. Он не заботился о них и не платил алименты.

«Не первый год мужчина демонстрирует равнодушие к своим обязанностям перед детьми. Сначала он пропускал важные события в их жизни, такие как дни рождения, затем перестал помогать им с учебой, а со временем и вовсе прекратил выплату алиментов», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Долг достиг более 2 млн рублей. В отношении кузнечанина возбудили исполнительное производство, однако это не заставило его изменить взгляды на жизнь.

Впоследствии на горожанина завели уголовное дело. Теперь мужчине грозит срок.

«Судебные приставы Пензенской области призывают граждан не забывать о родительском долге перед детьми и исполнять алиментные обязательства до применения мер принудительного исполнения», - обратились к жителям области в УФССП.