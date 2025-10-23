В Пензе приехавшего на учебу мигранта наказали за подработку

23.10.2025 | 21:02

На территории железнодорожной станции Пенза-IV обнаружили 20-летнего мигранта, нарушающего закон.

Молодой человек приехал в Россию на учебу и решил подработать грузчиком, хотя разрешения на трудовую деятельность не имел.

В отношении иностранца составили административный протокол, в соответствии с которым его оштрафовали на 2 000 рублей.

Понес наказание и работодатель - 55-летний мужчина, устроивший мигранта.

За незаконное привлечение мигранта к труду предусмотрено наказание в виде приостановления деятельности на срок от 14 до 90 суток, сообщили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.