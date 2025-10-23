В Спасске женщина отсудила деньги, потраченные на похороны брата

23.10.2025 | 17:14

В Спасском районе сестра организовала достойные похороны брата, рассчитывая получить наследство, но осталась без денег и обратилась в суд.

Женщина заявила, что понесла серьезные расходы на погребение, к тому же погасила долг брата за электроэнергию.

Она полагала, что сможет компенсировать траты, когда получит в наследство дом и земельный участок родственника.

Однако, обратившись к нотариусу, сестра умершего узнала, что на имущество также претендует его дочь - наследница первой очереди.

Женщина осталась не у дел, поэтому потребовала, чтобы племянница возместила ей расходы (44 605 рублей 93 копейки), подтвержденные документально.

Изучив материалы дела, Спасский районный суд счел, что траты были необходимыми, и удовлетворил иск.