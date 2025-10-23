Из жизни

Из сквера на улице Ново-Казанской украли недавно посаженную ель

Одну из елей, посаженных в начале сентября в сквере на улице Ново-Казанской в Маньчжурии, украли. Об исчезновении дерева сообщили представители «Зеленой Дружины».

В рамках озеленения в сквере высадили 18 елей. Теперь их стало 17.

Местные жители и представители «Пензавтодора» написали заявление в полицию.

«Это не просто мелкая кража, а деяние, которое попадает уже под уголовную ответственность. И кража ели из городского сквера для того, чтобы посадить ее у себя на даче, может закончится реальным уголовным сроком», - подчеркнули представители «Зеленой Дружины».

Создание сквера на улице Ново-Казанской в Пензе - заслуга местных жителей, которые самостоятельно разработали проект, составили смету и представили документы в городскую администрацию, где им выделили 5 млн рублей на реализацию инициативы.

Источник — фото «Зеленой Дружины»
