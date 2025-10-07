Бессоновца простимулировали покончить с долгом, забрав iPhone 17

07.10.2025 | 11:28

Житель Бессоновского района оказался под угрозой лишиться последней модели iPhone из-за долга по кредиту свыше 60 000 рублей.

Перед мужчиной стоял выбор: внести платеж или купить смартфон знаменитого бренда. Он выбрал последнее.

В отношении бессоновца возбудили исполнительное производство. Судебный пристав пригласил должника на прием, тот решил не скрываться, явился и признался, что денег нет, поскольку все потрачено на новинку.

Тогда служитель закона немедленно наложил арест на iPhone 17 в счет погашения задолженности.

«Опешив от сложившейся ситуации и испугавшись, что его новый телефон отберут навсегда, мужчина уже на следующий день оплатил всю задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.