Отец 4 детей ушел на СВО и выбыл из списков должников по алиментам

15.10.2025 | 12:24

Кузнечанин побывал на приеме у приставов, осознал, что не может решить финансовые проблемы, и подписал контракт с Минобороны РФ.

Мужчина - отец четырех несовершеннолетних детей. Он не выплачивал алименты на их содержание. Кроме того, у кузнечанина есть задолженность по кредитам на сумму более 1 млн рублей.

В отношении мужчины возбудили исполнительное производство. Он не стал скрываться от приставов и пришел в отделение, как только ему позвонили.

Поняв, что с него не будут удерживать алименты и спишут кредитную задолженность после заключения контракта с Минобороны, мужчина решился на этот шаг.

«И вот теперь его душа спокойна, а в графе «Должники» больше нет ни единого упоминания», - отметили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.