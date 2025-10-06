Пензячке помогли решить вопрос с долгами покойной матери

06.10.2025 | 20:27

В Пензе женщине помогли избавиться от внимания судебных приставов после смерти матери-должницы. Дочь не вступала в наследство, а у покойной не было имущества.

О ситуации рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фомин. Пензячка на личном приеме пожаловалась ему на действия и бездействие сотрудников УФССП.

«В апреле 2024 года должница скончалась, однако исполнительное производство до августа 2025 года не было прекращено. Приставы продолжали осуществлять визиты по адресу заявительницы», - рассказал Фомин.

Во время рассмотрения обращения было установлено, что они не представили в суд необходимые документы, чтобы исполнительное производство прекратилось.

«По этой причине вопрос не мог быть рассмотрен судом по существу, на что было обращено внимание руководителя областного управления службы судебных приставов», - отметил уполномоченный по правам человека.

Надзорное ведомство внесло представление по фактам бездействия и волокиты. Исполнительное производство было прекращено.