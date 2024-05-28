В Пензе на улице Лядова провалился асфальт и бурлит кипяток

28.05.2024 | 09:06

Утром во вторник, 28 мая, на улице Лядова в Пензе в асфальте образовался провал, в котором бурлит горячая вода. Об этом рассказала местная жительница в городском Telegram-канале.

«Около дома № 58 провалился асфальт. Бурлит кипяток! Прямо у ворот детского сада. Рядом также находится школа. Страшно вспоминать случай, когда люди заживо сварились. Яма увеличивается с каждой проезжающей машиной», - написала она.

Горожанка имеет в виду случай, памятный многим жителям Пензы. В ноябре 2019 года на улице Аустрина кипяток подмыл грунт под асфальтом. Машина с двумя людьми свалилась в яму, водитель и пассажир погибли.

Неудивительно, что при виде провала с бурлящей водой пензенцы бьют тревогу.

«Прорыв кипятка на проезжей части, асфальт проваливается, бьет фонтан - будьте аккуратнее! В 112 сообщила», - предупредила еще одна пензячка.

В свою очередь глава администрации Октябрьского района Артем Садовов сообщил, что информация о провале с кипятком передана в ресурсоснабжающую организацию.