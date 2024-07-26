В Пензе слитые канализационные отходы попали в протоку

26.07.2024 | 20:27

В Пензе мужчину наказали за нанесение вреда экологии.

На территории садового дачного товарищества «Пригородное» он слил жидкие бытовые отходы на землю, и канализационные стоки попали в протоку Целибуху.

За нарушение правил обращения с отходами мужчину привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 2 000 рублей, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Ранее отмечалось, что нередко ассенизаторы, не желая платить за слив на специализированных станциях, сбрасывают стоки в укромных местах. Проблема касается и сел области, и городов.

Сливная станция МУП по очистке города Пензы находится на улице Баумана, в коллекторах там стоят решетки, они задерживают крупные частицы, их подсушивают и вывозят на полигон.