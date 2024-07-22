В Сердобске медики игнорировали потребности 3-летнего мальчика

22.07.2024 | 10:09

В Сердобске ребенку-инвалиду предоставили необходимое лекарство только после вмешательства прокуратуры.

Трехлетний мальчик нуждается в постоянной гормональной терапии, для чего ему необходим «Флудрокортизон». Препарат полагается малышу бесплатно в рамках льготного обеспечения, однако получить его в Сердобской ЦРБ имени А. И. Настина оказалось сложно.

Мать мальчика неоднократно обращалась и в саму больницу, где наблюдается сын, и на горячую линию регионального минздрава, но все безрезультатно. Тогда она подала жалобу в прокуратуру.

«Только после начала проверки медицинская организация, обслуживающая пациента, выписала и выдала необходимый для заместительной терапии мальчика лекарственный препарат в объеме двухмесячной потребности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Чтобы препарат и в дальнейшем выдавался в срок, главному врачу ЦРБ внесли представление, после чего медики сформировали и направили в минздрав заявку на лекарство. Заведующую детской поликлиникой привлекли к дисциплинарной ответственности.

«В отношении уполномоченного должностного лица учреждения здравоохранения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)), оно направлено на рассмотрение в суд», - добавила Светлана Артамонова.