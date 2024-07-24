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Из жизни

25 июля Пензенскую область охладит северный ветер

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В Пензенской области в ночь на четверг, 25 июля, будет преимущественно без осадков. Термометр покажет +9…+14 градусов. Такой прогноз сделали синоптики Приволжского УГМС.

Утром обещают пасмурную погоду, около +15. Днем жителей региона охладит северный ветер, порывы которого достигнут 7-12 м/с.

Прогнозируется переменная облачность, вероятны дождь или гроза. Воздух прогреется до +20…+25 градусов.

25 июля в народном календаре - Прокл Плакальщик. Так день назвали из-за обильных рос, которые начинают выпадать с данного числа.

По этому природному явлению судили о погоде. Например, сильная роса и туман означали, что будут ясные дни, а если ничего из такого не было, тогда ждали скорое ненастье.

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