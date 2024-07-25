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Из жизни

Спасатели помогли пензячке снять кольцо со сломанного пальца

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В среду, 24 июля, пензячке с поврежденным средним пальцем на правой руке понадобилась помощь не только травматолога, но и спасателей.

Изначально женщина пришла в травмпункт, чтобы ее осмотрел врач. На сломанный палец нужно было наложить гипс, а для этого потребовалось снять с него кольцо.

Освободиться от ювелирного украшения самостоятельно пациентка не смогла. Пришлось звонить в службу 112. Оттуда сигнал поступил в пожарно-спасательный центр.

«Спасатели с помощью специального инструмента сняли кольцо с травмированного пальца руки женщины», - сообщили в пресс-службе ГБУ «ППСЦ».

Пензенцы нередко попадают в такие ситуации. Чаще всего избавить от кольца, ставшего опасным, просят женщины, но были случаи и с детьми. Так, в 2022 году 7-летний мальчик случайно примерил кольцо и не смог снять, а в 2018-м подросток надел на палец подшипник и попал в больницу.

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