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Из жизни

Пензенцев шокировал голый мужчина с игрушкой из секс-шопа

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Ранним утром 18 июля пензенцев шокировало появление нагого человека на улице 65-летия Победы в Дальнем Арбекове.

«Мужчина в неадекватном состоянии стучал абсолютно голый в двери детского сада! Не реагировал на замечания, постоянно орал, челюсть ходуном, в итоге вызвали полицию, но что еще от таких ждать, непонятно!» - рассказала шокированная очевидица в Сети.

По ее словам, в руках у хулигана была игрушка из секс-шопа, которой он размахивал.

Сетевое издание «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в региональное управление МВД России. Там подтвердили, что утром задерживался гражданин 1977 года рождения.

«Мужчину доставили в отдел полиции № 3, где в отношении него составили административный протокол по статье 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения)», - уточнили в пресс-службе.

Встречи с раздетыми людьми на улицах Пензы случаются нередко. Так, 17 июля с улицы Чехова в Пензе забрали полураздетую женщину, которая бегала по проезжей части, пыталась открыть чужие автомобили, забиралась на капот одной из машин, заглядывала в аптеку.

Ночью 1 июля в частном секторе на Буровой (микрорайон Шуист) со спины на живот перекатывался обнаженный мужчина. Он упал на дорогу, из-за чего сильно ударился и не мог встать.

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Источник — фото канала «ЧП Пенза»
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