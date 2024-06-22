Сетевое издание|18+|Суббота|22 июн 2024|14:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Лучший машинист асфальтоукладчика в области получит 400 тысяч рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 21 июня, в Мокшанском районе прошел областной конкурс профессионального мастерства среди работников дорожной отрасли. Машинисты асфальтоукладчиков боролись за звание лучшего в области.

Лучший машинист асфальтоукладчика в области получит 400 тысяч рублей

На участке дороги с. Михайловка - с. Юлово - с. Беликово - с. Муратовка свои навыки показали 10 работников разных подрядных организаций. Предварительно они прошли жеребьевку и инструктаж.

Лучший машинист асфальтоукладчика в области получит 400 тысяч рублей

После этого специалисты укладывали асфальтобетонную смесь на участках длиной по 50 метров. В общей сложности дорожники покрыли ею 500 метров.

Лучший машинист асфальтоукладчика в области получит 400 тысяч рублей

Помимо практики, участники конкурса «Лучший по профессии» показали знание теории.

Лучший машинист асфальтоукладчика в области получит 400 тысяч рублей

По итогам соревнований третье место занял Владимир Арефьев, второе досталось Михаилу Шукшину, а победителем стал Дмитрий Кочетков. Их ждет денежное вознаграждение - 150 тысяч, 230 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно.

«Остальным участникам в качестве поощрительных призов были вручены памятные подарки и дипломы», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Лучший машинист асфальтоукладчика в области получит 400 тысяч рублей

В 2023 году конкурс машинистов асфальтоукладчиков проходил на дороге, ведущей от трассы Пенза - Шемышейка к санаторию «Березовая роща». В нем участвовали 13 человек. Победители получили денежные призы - 150 тысяч (III место), 250 тысяч (II место) и 450 тысяч рублей (I место). Прочим участникам достались наручные часы и путевки в санаторий «Березовая роща».

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минстроя
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте