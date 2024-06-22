Лучший машинист асфальтоукладчика в области получит 400 тысяч рублей

22.06.2024 | 12:15

В пятницу, 21 июня, в Мокшанском районе прошел областной конкурс профессионального мастерства среди работников дорожной отрасли. Машинисты асфальтоукладчиков боролись за звание лучшего в области.

На участке дороги с. Михайловка - с. Юлово - с. Беликово - с. Муратовка свои навыки показали 10 работников разных подрядных организаций. Предварительно они прошли жеребьевку и инструктаж.

После этого специалисты укладывали асфальтобетонную смесь на участках длиной по 50 метров. В общей сложности дорожники покрыли ею 500 метров.

Помимо практики, участники конкурса «Лучший по профессии» показали знание теории.

По итогам соревнований третье место занял Владимир Арефьев, второе досталось Михаилу Шукшину, а победителем стал Дмитрий Кочетков. Их ждет денежное вознаграждение - 150 тысяч, 230 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно.

«Остальным участникам в качестве поощрительных призов были вручены памятные подарки и дипломы», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

В 2023 году конкурс машинистов асфальтоукладчиков проходил на дороге, ведущей от трассы Пенза - Шемышейка к санаторию «Березовая роща». В нем участвовали 13 человек. Победители получили денежные призы - 150 тысяч (III место), 250 тысяч (II место) и 450 тысяч рублей (I место). Прочим участникам достались наручные часы и путевки в санаторий «Березовая роща».