22 июля жителям Пензенской области лучше не выходить без зонта

21.07.2024 | 16:02

В Пензенской области в ночь на понедельник, 22 июля, ожидаются местами кратковременные дожди. Термометры покажут +12…+17 градусов.

Такой прогноз обнародовали синоптики Приволжского УГМС.

Утром воздух прогреется до +20 градусов. Днем будет переменная облачность, ожидается кратковременный дождь, вероятна гроза. Столбик термометра поднимется до +24…+29 градусов, порывы северо-западного ветра достигнут 6-11 м/с.

Ранее в Приволжском УГМС рассказали, что со следующей недели на регион начнут оказывать влияние атмосферные фронты.

Со среды дневная температура понизится, за окном будет +24…+25. Синоптики предполагают, что до конца месяца выше этих отметок температура уже не поднимется. В ночные часы ожидается в среднем +14…+16 градусов.