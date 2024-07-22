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Из жизни

23 июля в Пензенской области похолодает

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В ночь на вторник, 23 июля, в Пензенской области местами пройдут кратковременные дожди, грозы, температура не поднимется выше +17 градусов. Об этом рассказали синоптики Приволжского УГМС.

Утром прогнозируется переменная облачность, термометр покажет +19…+21 градус.

Днем ожидаются осадки, вероятна гроза. Будет дуть северо-восточный ветер с порывами 9-14 м/с. Воздух прогреется до +22…+27 градусов.

В Приволжском УГМС сообщили, что в регион начнет поступать более прохладный воздух, поэтому прогнозируются небольшое похолодание, а также грозовые дожди.

«Температурный режим окажется немного ниже многолетних значений», - предупредили синоптики.

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