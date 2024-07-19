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Из жизни

Пензенец, не дождавшийся новых окон, получит почти 1 млн

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В Пензенской области суд взыскал с изготовителя оконных конструкций почти миллион рублей в пользу клиента, которому пришлось ждать слишком долго.

Стороны заключили договор на общую сумму 420 тысяч рублей. Заказ должны были выполнить в течение 30 дней с момента получения аванса, при этом в документах оговаривалось, что срок работ может быть увеличен до 60 дней.

В день оформления сделки пензенец внес половину стоимости, 210 тысяч рублей, но ни через месяц, ни через два свои окна так и не получил.

После длительной просрочки заказчик потребовал вернуть ему деньги, но натолкнулся на отказ. Он обратился в Роспотребнадзор, специалисты подали иск в суд.

«Суд признал заявленные требования законными и удовлетворил их, постановил взыскать в пользу потребителя денежные средства в размере 947 тысяч рублей, в том числе компенсацию морального вреда - 2 тысячи рублей», - сообщили в региональном управлении РПН.

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