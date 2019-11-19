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Происшествия | При провале автомобиля в яму с кипятком на ул. Аустрина погибли двое

19.11.2019|10:42
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По информации, которой располагает ИА «ПензаИнформ», в аварии на улице Аустрина погибли два человека.

Утром во вторник, 19 ноября, напротив дома № 37 на стоянке возле магазина под легковым автомобилем «Лада-Ларгус» провалился асфальт. Машина попала в яму с кипятком.

На выложенных очевидцами фотографиях с места аварии видна разверзшаяся яма размером в несколько метров.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что сигнал о ЧП поступил в 9:40. «Спасатели проводят работы по извлечению погибших, а также автомобиля», - уточнили в ведомстве. Операции ведутся с помощью крана.

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость|19.11.2019 11:00|

Прорыв сетей отслеживается по упавшему давлению. Будут искать стрелочника теперь. Уголовка.

Гость|19.11.2019 11:06|

Развал продолжается? Что дальше?

Гость|19.11.2019 11:08|

Дальше так и будут зарабатывать на городски сетях

Имя: Гость
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