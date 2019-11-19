19.11.2019 | 10:42

По информации, которой располагает ИА «ПензаИнформ», в аварии на улице Аустрина погибли два человека.

Утром во вторник, 19 ноября, напротив дома № 37 на стоянке возле магазина под легковым автомобилем «Лада-Ларгус» провалился асфальт. Машина попала в яму с кипятком.

На выложенных очевидцами фотографиях с места аварии видна разверзшаяся яма размером в несколько метров.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что сигнал о ЧП поступил в 9:40. «Спасатели проводят работы по извлечению погибших, а также автомобиля», - уточнили в ведомстве. Операции ведутся с помощью крана.