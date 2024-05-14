«Заехал в санаторий «0 звезд»: в Пензе арестовали депутата

14.05.2024 | 18:06

Во вторник, 14 мая, в Пензе арестовали депутата городской думы Виктора Хомца. Решение принял Железнодорожный районный суд.

Народного избранника привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

По словам самого Хомца, 12 мая он встретился с защитниками сквера «Семейный» в микрорайоне ГПЗ. Пришло около 300 человек. Собравшиеся обсуждали судьбу сквера, через который якобы планируют прокладывать дорогу.

Прибывшие на место сотрудники полиции предупредили всех, что общий сход является несанкционированным массовым мероприятием, поскольку не оформлен как положено, и попросили разойтись.

На депутата составили протокол, суд постановил назначить ему наказание в виде административного ареста на 8 суток.

«Заехал в санаторий «0 звезд» в поселке Лесном. Проведу здесь ближайшие 8 суток за то, что защищал сквер «Семейный», - написал он в своем телеграм-канале вечером 14-го числа.

В апреле другой депутат гордумы, Илья Селиванов, был арестован за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Он препятствовал сносу павильона на улице Луначарского. По имеющимся данным, объект принадлежал предпринимательнице, чья фамилия совпадает с депутатской. Селиванов получил 5 суток.