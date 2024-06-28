В целесообразности установки блоков на проспекте Победы усомнились

28.06.2024 | 13:58

В пятницу, 28 июня, на сессии Пензенской городской думы обсудили установку бетонных блоков между встречными потоками на проспекте Победы. Депутаты подняли вопрос о целесообразности процесса.

«Мы занимаемся тем, что магистрали, которые связывают один конец города с другим, начинаем заужать. Летом еще терпимо, а что будет зимой? Чем мотивировались, когда ставили?» - поинтересовался у администрации Пензы депутат Александр Смирнов.

Глава города Александр Басенко сообщил, что на проспекте случались ДТП с выездом на встречную полосу, хотя среди них и не было смертельных. Он указал, что деньги, которые тратят на установку блоков (около 40 млн), федеральные и выделены в рамках реализации программы «Безопасные качественные дороги».

«Помимо ремонта асфальтового покрытия, программой предусматриваются мероприятия по безопасности дорожного движения. В них входит установка светофорных объектов, камер видеонаблюдения, ограждений вдоль дорог. Эти бетонные ограждения были установлены не по желанию администрации, а выполняя требование оператора проекта «Безопасные качественные дороги». У нас есть компания «Большая Волга», которая определяет перечень мероприятий, которые должны быть выполнены в рамках программы «Безопасные качественные дороги» именно по направлению безопасности», - пояснил глава Пензы.

По словам Александра Басенко, есть предписание ГИБДД об установке бетонных ограждений на проспекте Победы для разделения потоков движения.

«Это предписание нам выдавалось с 2022 года, мы периодически откладывали, откладывали, но уже эти требования нам спустили - и мы не можем не выполнять их», - добавил он.

У депутата Андрея Жданникова нашлась иная информация. Он рассказал, что запросил сведения в МВД, и привел их. По данным ГАИ, в 2020 году на проспекте Победы зафиксировано 4 ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, в 2021-м - ни одного, в 2022-м - 2 ДТП, в 2024-м - 2.

«Это с пострадавшими. Убираем оттуда 2 ДТП, которые случились в районе «Самолета», то есть не в тех границах, где устанавливаем блоки. 3 ДТП совершено на перекрестке (поворот на «Тяжпром») - там не будут у нас блоки устанавливать, перекресток будет открытый. Задаем вопрос о целесообразности всего этого. Как бы у нас и хуже не было из-за этого, потому что могут просто они взлетать над встречной полосой и перелетать туда из-за этих блоков бетонных», - предупредил Андрей Жданников.

Ранее городские водители уже указали на ряд проблем, которые принесет установка блоков: последствия ДТП станут более тяжелыми, зимой дорога сузится, испортится внешний вид проспекта.

На проспекте Победы в Пензе, на участке от улицы Минской до Беляевской развязки, ставят 762 железобетонных блока и более 1 500 световозвращателей.