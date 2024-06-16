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Общество

Николай Кузяков проконтролировал ремонт дорог в своем округе

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Депутат Пензенской городской думы, член партии «Единая Россия» Николай Кузяков проконтролировал ремонт дорог в своем округе, который проводится в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

В Маньчжурии сейчас заканчивают асфальтирование проездов Станюковича, 1, 2 и 3-го Сортировочных, 1-го и 2-го Славянских.

Николай Кузяков проконтролировал ремонт дорог в своем округе

Николай Кузяков лично осмотрел, как идет процесс, и выслушал местных жителей. Они сделали замечание по отсыпке обочин гравием.

Николай Кузяков проконтролировал ремонт дорог в своем округе

В ходе общения люди поблагодарили депутата: они давно ждали, когда заасфальтируют дороги в микрорайоне, и обращались с такой просьбой.

Пензенцы сообщили о необходимости капитально отремонтировать пешеходный мост с улицы Затонной на Крымскую, он перестал быть безопасным. Николай Кузяков пообещал направить депутатский запрос в МБУ «Пензавтодор», которое занимается обслуживанием конструкции.

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