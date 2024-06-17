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Политика

В гордуме утвердили дату выборов депутатов восьмого созыва

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В понедельник, 17 июня, на внеочередной сессии Пензенской городской думы утвердили дату выборов депутатов следующего, восьмого созыва. Процедура пройдет в единый день голосования 8 сентября.

В последний раз выборы в гордуму проводились в сентябре 2019 года. Они организовывались по смешанной системе: замещалось 35 мандатов - 10 по партийным спискам и 25 по одномандатным округам.

В целом депутатский корпус тогда обновился примерно наполовину. По партийным спискам наибольшее число голосов получила «Единая Россия», далее шли КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и Партия пенсионеров. Остальные партии (это РЭП «Зеленые», «За справедливость!», «Патриоты России» и «Родина») не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

Примечательно, что Партия пенсионеров, которая считается «непарламентской», впервые набрала необходимое количество голосов, чтобы ее представитель вошел в состав городской думы.

Что касается одномандатных округов, то из 25 мандатов 15 получили представители «Единой России», 9 - КПРФ, 1 - самовыдвиженец Жиганша Туктаров.

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