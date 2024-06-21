Раскрыта схема перерасчета пенсий работающим пенсионерам

21.06.2024 | 17:26

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в своем телеграм-канале рассказала, как будет происходить индексация пенсий работающим пенсионерам.

Вопрос о возобновлении индексации поднял на Петербургском экономическом форуме Президент РФ Владимир Путин. 10 июня председатель правительства Михаил Мишустин поручил подготовить поправки в законодательство в кратчайшие сроки. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в четверг, 20 июня. Индексацию возобновят с 1 февраля 2025 года.

Светлана Бессараб напомнила, что в течение всего периода заморозки индексации она все же ежегодно проводилась на установленный процент, но только по документам. Получить увеличенную выплату пенсионер мог только после увольнения и перерасчета.

Депутат отметила, что с 2025-го индексация будет проходить дважды в год - 1 февраля и 1 апреля. И пойдет она не от той суммы, которую работающий пенсионер получает на руки, а от той величины, которая была бы достигнута, если бы он находился на заслуженном отдыхе.

«Процент индексации будет соответствовать общему проценту для получателей страховых пенсий. Условно примем его за 5,1% по прогнозируемому годовому проценту инфляции.

При этом достигнутая с учетом индексации сумма повышения будет прибавляться к пенсии, получаемой пенсионером на руки. А вот увеличенную пенсию, с учетом периода 2016-2024 гг., можно будет получить по-прежнему только после увольнения.

К примеру, пенсионеру на руки начисляется пенсия в размере 16 тысяч рублей. По документам у него за период 2016-2024 гг. достигнута пенсия в сумме 24 тысячи рублей. Индексация будет проводиться от 24 тысяч, условно это составит, к примеру, 1 224 рубля (5,1%). Эту сумму прибавят к получаемым на руки 16 тысячам. Пенсионер, продолжая работать, станет получать 17 224 рубля. А вот 25 224 сможет получить уже после увольнения. Это очень условный расчет, просто для понимания», - пояснила Бессараб.

Она добавила, что сразу на всю сумму проиндексировать пенсии невозможно: даже для того, чтобы повысить пенсии по приведенной ей схеме, требуются колоссальные средства.