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Общество

В Пензенской области началась уборочная кампания

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В Неверкинском, Городищенском, Башмаковском, Пензенском и Мокшанском районах приступили к уборочной кампании. Средняя урожайность зерновых и бобовых культур составила около 38 центнеров с гектара.

О ходе работ губернатору Олегу Мельниченко в понедельник, 15 июля, отчитался министр сельского хозяйства региона Роман Калентьев.

В этом году аграриям предстоит собрать урожай зерновых и зернобобовых на площади свыше 875 тыс. га, подсолнечника - более 293 тыс. га, сахарной свеклы - более 65 тыс. га, картофеля - более 20 тыс. га, овощей - около 4 тыс. га.

«Я посмотрел мониторинг, должна быть неплохая урожайность. В случае необходимости нужно идти навстречу аграриям, поддерживать сельхозпроизводителей», - отметил глава региона.

Всего в области планируют собрать не менее 2,8 млн тонн зерна, 2,1 млн тонн сахарной свеклы, 650 тыс. тонн масличных, 295 тыс. тонн картофеля, 101 тыс. тонн овощей.

Роман Калентьев доложил, что в регионе расширяются посевные площади под сахарную свеклу и сою.

«Это интересная и важная для нас культура, соя является главной составляющей в производстве комбикормов, она очень нужна для развития птицеводства и животноводства», - подчеркнул Олег Мельниченко.

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Источник — фото регионального минсельхоза
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