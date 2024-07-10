Скейт-площадка в Заречном может стать местом соревнований

10.07.2024 | 08:40

Зареченских любителей экстремальных видов спорта должна привлечь современная скейт-площадка, к созданию которой приступили в центральном парке.

Специалисты обустроят территорию в 800 кв. метров. Как пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на и. о. главы закрытого города Алексея Костина, летом площадку смогут использовать для езды на роликах, скейтах, самокатах, велосипедах ВMX и МТВ. Зимой туда придут сноубордисты и лыжники.

«Уверен, после окончания строительства сможем организовывать здесь соревнования как минимум областного уровня», - заявил Костин.

На благоустройство скейт-площадки выделено 22 млн рублей. Предполагается, что объект сдадут до 15 сентября 2024 года.

В центральном парке Заречного имелась старая скейт-площадка, оборудование на ней пришло в негодность, стало опасным. В июле прошлого года сообщалось, что площадку хотят расширить за счет места, где раньше располагалось колесо обозрения (Демонтировано в апреле 2022-го. - Прим. ред.), и установить новые элементы для выполнения трюков.