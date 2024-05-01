Пензенцы превратили экопарк «Ласточкины горы» в шашлычную

01.05.2024 | 11:22

«Стихийной шашлычной» назвала экопарк «Ласточкины горы» пензячка Ксения Т. Помимо громкой музыки в зеленой зоне, женщину возмутило обилие мусора на территории.

«Уважаемые работники администрации, скажите, пожалуйста, с каких пор заповедная зона «Ласточкины горы» стала стихийной шашлычной, где из-под каждого куста звучит музыка и куда сваливают мусор после майских вечеринок?» - спросила она на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

К обращению она прикрепила фото, сделанные в экопарке. В объектив камеры попали отдыхавшие, а также пакеты с мусором, оставленные посетителями на лестнице.

Представитель администрации города ответил Ксении, что соблюдение правил поведения в экопарке контролируют сотрудники правоохранительных органов.

«Если вы стали свидетелем нарушения общественного порядка, обратитесь, пожалуйста, в полицию по телефону 112», - предложили пензячке.

Также в администрации добавили, что территорию парка регулярно расчищают от мусора, оставленного безответственными отдыхающими.

«Ласточкины горы» - зеленая зона в микрорайоне Западная Поляна, привлекающая многих горожан. Однако не все приходящие туда способны потом поделиться положительными впечатлениями. Так, в августе 2023 года пензенца, спустившегося к водоему вместе с ребенком в поисках прохлады и свежего воздуха, поразили спящие на берегу нетрезвые граждане и кучи мусора. В итоге возмущенный мужчина покинул зону отдыха.

Пензенцы давно мечтают о благоустройстве экопарка, просят власти очистить водоем. Но в ближайшее время их желания не осуществятся.