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Общество

В Пензе показали эскизы обновленной Тропы здоровья

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В Пензе разработали несколько эскизов обновленной Тропы здоровья. Предложения архитекторов опубликовал на своей странице в «ВКонтакте» глава города Александр Басенко.

На картинках изображены дорожка, выложенная тротуарной плиткой светлого цвета, подпорные стенки из бревен, спортивная площадка с деревянными элементами и лавочка. Все выдержано в едином стиле.

В Пензе показали эскизы обновленной Тропы здоровья

«Это не итоговый вид будущего обновления. Будем вносить коррективы. Дадим задание проектировщикам использовать наиболее приемлемые материалы с учетом их функциональных особенностей», - отметил глава города.

Специалисты будут стараться придерживаться идей, которые были разработаны для парка имени Белинского, добавил он.

На благоустройство Тропы здоровья выделено 100 миллионов рублей. Обновлять ее начнут в конце июля.

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Источник — фото со страницы Александра Басенко
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