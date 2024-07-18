В Пензе показали эскизы обновленной Тропы здоровья

18.07.2024 | 18:52

В Пензе разработали несколько эскизов обновленной Тропы здоровья. Предложения архитекторов опубликовал на своей странице в «ВКонтакте» глава города Александр Басенко.

На картинках изображены дорожка, выложенная тротуарной плиткой светлого цвета, подпорные стенки из бревен, спортивная площадка с деревянными элементами и лавочка. Все выдержано в едином стиле.

«Это не итоговый вид будущего обновления. Будем вносить коррективы. Дадим задание проектировщикам использовать наиболее приемлемые материалы с учетом их функциональных особенностей», - отметил глава города.

Специалисты будут стараться придерживаться идей, которые были разработаны для парка имени Белинского, добавил он.

На благоустройство Тропы здоровья выделено 100 миллионов рублей. Обновлять ее начнут в конце июля.