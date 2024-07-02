В скверах Пензы увеличат частоту выемки мусора из урн

02.07.2024 | 19:34

В Пензе увеличат частоту сбора мусора в общественных местах. Об этом заявило городское управление ЖКХ в ответ на жалобу пользовательницы, оставленную на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Центр города, Плеханова, 14, пешеходная дорожка напротив цирка. Урны все переполнены, естественно, все разлетается вокруг», - написала Юля Я., уточнив, что сделала фото в 22:00 1 июля.

Представитель УЖКХ объяснил женщине, что с наступлением теплых дней горожане начали чаще посещать общественные территории, поэтому урны стали наполняться быстрее.

«Мы направим информацию в адрес уполномоченной организации с просьбой увеличить частоту сбора мусора в скверах города, в том числе и на улице Плеханова. Спасибо за сигнал!» - говорится в сообщении ведомства.

К ответу приложена фотография, на которой запечатлен процесс уборки территории.