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Общество

Пензенцам разрешили выносить на мусорку строительные отходы

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Пензенец отстоял право выбрасывать в баки или оставлять на контейнерной площадке строительные отходы, ветки и автомобильные шины.

Мужчина обратился в региональное управление Федеральной антимонопольной службы РФ с жалобой на ООО «Управление благоустройства и очистки», которое отказывалось вывозить вышеперечисленное.

Соответствующий запрет обозначен в квитанциях, которые региональный оператор рассылает клиентам.

При рассмотрении обращения было установлено, что растительные отходы, образующиеся при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками на придомовой территории МКД, и мусор от текущего ремонта жилых помещений относятся к ТКО.

«Так как данные отходы включены в схему обращения с отходами на территории Пензенской области и входят в морфологический состав ТКО, то их сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение должны обеспечиваться региональным оператором по обращению с ТКО», - пояснили в пресс-службе УФАС.

Поскольку «Управление благоустройства и очистки» не вправе навязывать потребителям невыгодные или не относящиеся к предмету договора условия, в действиях организации усмотрели признаки нарушения закона о защите конкуренции. Организации выдали предупреждение.

«В установленный срок ООО сообщило о выполнении выданного предупреждения, подтвердив это внесением изменений в квитанцию на оплату услуг», - добавили в пресс-службе.

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