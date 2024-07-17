С водной глади Суры вывезли несколько пакетов мусора

17.07.2024 | 14:27

В среду, 17 июля, сотрудники «Пензавтодора» приступили к очистке водной глади Суры в районе набережной. Работы велись на участке от пешеходного моста до стелы «Росток».

Собирали не только мусор, оказавшийся в реке из-за нерадивых горожан, но и ряску. Заполнилось несколько больших мусорных пакетов.

Пензенцев призвали бережнее относиться к природе и при необходимости пользоваться урнами. Представитель муниципального учреждения подчеркнул, что в прогулочной зоне их установлено достаточное количество.

«Также для поддержания порядка набережной на ежедневной основе организованы очистка и вывоз мусора силами «Пензавтодора», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

Сами горожане нередко жалуются на состояние Суры в районе набережной. Периодически в мутной воде плавают мусор, погибшая рыба, а иногда трупы птиц и других животных. От реки разносится неприятный запах, портящий впечатление от прогулок по центру города.