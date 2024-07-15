Сетевое издание|18+|Понедельник|15 июл 2024|20:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Ввели режим ЧС: жители Нижнего Ломова задыхаются от дыма

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Из-за возгорания на свалке в Нижнеломовском районе ввели режим ЧС муниципального характера. Жители Нижнего Ломова в соцсетях жалуются на едкий дым, заполонивший город.

«Вторую ночь подряд нельзя окна открыть, да даже и с закрытыми запах все равно проникает - дышать нечем», «Вонь стоит ужасная, все в дыму, окна не откроешь, даже и с закрытыми окнами дым все равно проникает в квартиру!» - пишут горожане.

О ЧП, нарушившем нормальную жизнь Нижнего Ломова, написали на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Просим обратить внимание на дым и мусор в Нижнем Ломове. Ссылка на пост, там по комментариям жителей понятно, насколько все серьезно и плохо», - сообщила подписчица Евгения К.

На обращение женщины отреагировал представитель администрации Нижнеломовского района. Он написал о введении режима чрезвычайной ситуации на участке, где находится свалка.

«Основанием является ликвидация чрезвычайной ситуации, поддержание жизнеобеспечения жителей, недопущение распространения отрытого огня, снижение социальной напряженности среди населения и недопущение распространения внешних опасных химических факторов», - пояснил он.

По данным на 9:30 понедельника, 15 июля, ликвидацией ЧС занимались 27 человек с применением 12 единиц техники.

«Организовано круглосуточное дежурство, в ночное время дежурит шесть единиц техники, 9 человек работников, из них один муниципальный служащий, который проводит контроль», - добавили в администрации.

О возгорании на свалке в Нижнем Ломове стало известно 29 июня. К тушению привлекли 9 единиц техники, сделали опашку с одной стороны периметра, чтобы огонь не перемещался.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Sveta Seliverstova из группы «PRO Ломов»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте