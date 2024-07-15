Ввели режим ЧС: жители Нижнего Ломова задыхаются от дыма

15.07.2024 | 19:54

Из-за возгорания на свалке в Нижнеломовском районе ввели режим ЧС муниципального характера. Жители Нижнего Ломова в соцсетях жалуются на едкий дым, заполонивший город.

«Вторую ночь подряд нельзя окна открыть, да даже и с закрытыми запах все равно проникает - дышать нечем», «Вонь стоит ужасная, все в дыму, окна не откроешь, даже и с закрытыми окнами дым все равно проникает в квартиру!» - пишут горожане.

О ЧП, нарушившем нормальную жизнь Нижнего Ломова, написали на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Просим обратить внимание на дым и мусор в Нижнем Ломове. Ссылка на пост, там по комментариям жителей понятно, насколько все серьезно и плохо», - сообщила подписчица Евгения К.

На обращение женщины отреагировал представитель администрации Нижнеломовского района. Он написал о введении режима чрезвычайной ситуации на участке, где находится свалка.

«Основанием является ликвидация чрезвычайной ситуации, поддержание жизнеобеспечения жителей, недопущение распространения отрытого огня, снижение социальной напряженности среди населения и недопущение распространения внешних опасных химических факторов», - пояснил он.

По данным на 9:30 понедельника, 15 июля, ликвидацией ЧС занимались 27 человек с применением 12 единиц техники.

«Организовано круглосуточное дежурство, в ночное время дежурит шесть единиц техники, 9 человек работников, из них один муниципальный служащий, который проводит контроль», - добавили в администрации.

О возгорании на свалке в Нижнем Ломове стало известно 29 июня. К тушению привлекли 9 единиц техники, сделали опашку с одной стороны периметра, чтобы огонь не перемещался.