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Из жизни

В Пензе еще не убрали размещенные зимой временные дорожные знаки

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Пензенские водители обратили внимание, что в областном центре все еще на месте развешенные зимой временные знаки ограничения скорости.

«Долго еще будет работать коррупционная кормушка с невнятными знаками ограничения скорости? С зимы висят временные знаки 40 на мостах и дорогах, где идеальная видимость и нет аварийных участков. Ну в гололед они висели - еще понятно, но в +25... Сухой асфальт, зачем эти ограничения? Потому что в нескольких метрах от каждого знака камеры висят?» - поинтересовался горожанин, выложив фотографию описанного знака в группе «Черный список Пенза» во «ВКонтакте».

«Такой же висит уже полгода от Шуиста по пути к Ахунскому переезду. Разумеется, никакого ремонта дороги там давно уже нет. И таких знаков очень много по городу», - согласился с ним другой водитель.

На жалобу отреагировали в управлении ЖКХ. Представитель ведомства пообещал скорое решение проблемы: «Планируется, что до середины мая временные знаки ограничения скорости будут сняты».

В прошлом июле в Пензе анонсировали установку на улице Окружной дорожного знака «Дикие животные» до конца осени 2023 года. Таким образом хотели предупреждать водителей об опасности после нескольких инцидентов, произошедших летом.

Однако знак так и не появился. «В связи с большой загруженностью МБУ «Пензавтодор» мероприятия по установке на ул. Окружной дорожных знаков 1.27 «Дикие животные» перенесены на III квартал текущего года», - сообщил замглавы администрации по городскому хозяйству Ильдар Усманов.

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