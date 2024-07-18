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Общество

На 8 Марта решили убрать полосы для общественного транспорта

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Выделенные полосы для общественного транспорта на улице 8 Марта решили убрать. Об этом сообщили в администрации города.

Полосы с буквой А на участке дороги от «Глобуса» до «Коллажа» появились во второй половине июня. Благодаря им поездки пассажиров автобусов и троллейбусов должны были стать комфортнее.

В ГБУ «Безопасный регион» объясняли: для обычных водителей штраф за езду по полосе, отмеченной буквой А, или остановку на ней составляет 1 500 рублей.

Однако после мониторинга выяснилось, что эффективность новой разметки незначительна.

«В связи с этим администрацией города Пензы совместно с ГБУ «Безопасный регион» принято решение о возвращении к прежней схеме организации дорожного движения», - отметили в мэрии.

С 22 июля водители смогут ездить по данному участку как раньше.

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