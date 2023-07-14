На улице Окружной сбили лося, собирается пробка

14.07.2023 | 09:26

В пятницу, 14 июля, в Пензе на улице Окружной случилось ДТП с участием лося. Сохатый пострадал, но остался в живых.

Кадры с места происшествия появились в чате «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.

Авария случилась около 8:30. Лось остался лежать на проезжей части, перекрыв одну из полос движения.

«Пострадали два авто», - сообщил один из участников чата.

Автомобилисты отметили, что со стороны улицы Карпинского собирается пробка.

Вечером 28 июня на улице Ахунской в Заречном 41-летний водитель автомобиля Lexus сбил лося. Мужчина не пострадал, животное погибло.