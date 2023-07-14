На улице Окружной сбили лося, собирается пробка

В пятницу, 14 июля, в Пензе на улице Окружной случилось ДТП с участием лося. Сохатый пострадал, но остался в живых.
Кадры с места происшествия появились в чате «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.
Авария случилась около 8:30. Лось остался лежать на проезжей части, перекрыв одну из полос движения.
«Пострадали два авто», - сообщил один из участников чата.
Автомобилисты отметили, что со стороны улицы Карпинского собирается пробка.
Вечером 28 июня на улице Ахунской в Заречном 41-летний водитель автомобиля Lexus сбил лося. Мужчина не пострадал, животное погибло.
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