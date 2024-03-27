На проспекте Победы светофор рухнул на проезжую часть

27.03.2024 | 12:06

В среду, 27 марта, в пензенском микрорайоне Ближнее Арбеково произошел дорожный инцидент: подломился и упал на проезжую часть столб с закрепленным на нем светофором и знаком «Пешеходный переход».

Конструкция была установлена рядом с монументом «Самолет» на участке, разделяющем полосы движения по проспекту Победы. Светофор давал пешеходам возможность перейти с нечетной стороны проспекта к памятнику, пройти мимо него по дорожке, а затем с помощью другого светофора попасть на четную сторону.

Фото с места событий прислал читатель портала «ПензаИнформ».

На них запечатлена опора, лежащая на левой стороне проезжей части, по которой транспорт идет в направлении окраины города. Потоку машин она особо не мешает - достаточно светофора, установленного на правой стороне дороги. Тем не менее движением транспорта руководит регулировщик.

Утром в Пензе произошло еще одно ЧП - около 7:40 проезжую часть улицы Суворова перегородил упавший столб.

Троллейбусная линия была повреждена. В связи с этим временно изменились схемы движения маршрутов № 1 и 6.