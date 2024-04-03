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Из жизни

В Пензе обследуют места обрушения нового асфальта на улице Бутузова

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Подрядчику, который делал пешеходную зону на улице Бутузова в Пензе, направили претензию. Асфальт провалился в нескольких местах и продолжает разрушаться. Объект сдали весной 2023 года.

«Дорогу построили на спуске к пруду. Разваливаться и оседать она начала еще прошлым летом. Интересно, кто подписал проект? Вот его и нужно заставить восстановить из собственного кармана», - высказалась подписчица телеграм-канала PenzaInform Майя.

Ей ответил представитель управления капитального строительства Пензы.

«В связи с провалами на тротуаре по улице Бутузова подрядной организации направлена претензия. При гарантийном случае провалы будут устранены. Решение по дальнейшим действиям будет принято после обследования места провала сотрудниками городского УКСа совместно с подрядной организацией», - объяснили горожанке.

Фото свежих дефектов в пешеходной зоне на Бутузова прислали читатели сетевого издания «ПензаИнформ» во вторник, 2 апреля.

На снимках видно, что участок, где провал прошлой осенью засыпали щебнем, деформирован, ограждение накренилось. Кроме того, обрушение асфальта произошло еще в двух местах.

Ранее появление дефектов объяснили аварией на ливневой канализации. Ее устранили.

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