Новый тротуар на улице Бутузова продолжает разрушаться

02.04.2024 | 20:42

Асфальт на новом тротуаре на улице Бутузова в Пензе продолжает проваливаться. Пешеходную зону и дорогу сдали весной 2023 года, первые дефекты стали заметны уже спустя несколько месяцев.

Во вторник, 2 апреля, читатели поделились с сетевым изданием «ПензаИнформ» свежими кадрами, сделанными на той же улице. Видно, что участок тротуара, где провал прошлой осенью засыпали щебнем, деформирован, ограждение накренилось.

Кроме того, обрушение асфальта произошло еще в двух местах.

Ранее пензенцам пообещали, что новый тротуар на Бутузова приведут в порядок «при наступлении благоприятных погодных условий, ближе к весне 2024 года», подрядчик уложит новый асфальт. Также сообщалось, что причиной разрушения покрытия стала авария на ливневой канализации. Ее устранили.

По мнению одного из горожан, асфальт будет проваливаться постоянно, поскольку грунт подмывается водой, стекающей из «озера» на противоположной части дороги. Там строят новый объект.