Никольчанин решил свою проблему, отправившись на СВО

28.03.2024 | 16:52

31-летний житель Никольского района отдал долги, подписав контракт и отправившись в зону специальной военной операции.

Мужчина не платил по кредиту и задолжал банку более 400 тысяч рублей. Приставы возбудили в отношении него исполнительное производство, но возврата денег требовать не стали: производство приостановили из-за отъезда никольчанина в зону СВО.

«Тем не менее через некоторое время он позвонил в отделение и сообщил, что прибыл в родные края на период краткосрочного отпуска и хочет оплатить все свои долги. Задолженность была погашена в полном объеме», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

В ведомстве напомнили: по закону исполнительные производства в отношении тех, кто принимает участие в спецоперации, подлежат приостановлению. Исключение - взыскание алиментов и возмещение вреда в связи со смертью кормильца.

Ранее 30-летний житель села Лопатино, которого мобилизовали осенью 2022 года, в зоне спецоперации не забыл о данном приставу обещании и, приехав в отпуск, погасил долг - более 60 тысяч рублей. А 49-летний житель Белинского района отправился на СВО, чтобы выплатить алименты. Он задолжал сыну более 350 тысяч рублей.