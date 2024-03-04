Мобилизованный из с. Лопатино доказал приставам свою честность

04.03.2024 | 21:32

30-летний житель села Лопатино, которого мобилизовали осенью 2022 года, в зоне спецоперации не забыл о данном приставу обещании и, приехав в отпуск, погасил долг.

Мужчина не платил налоги, кредит и административные штрафы. Он накопил задолженность в размере более 60 тысяч рублей.

На сельчанина завели исполнительное производство, и тут ему пришла повестка. Явившись на призывной пункт, он сразу уведомил пристава, что мобилизован, и пообещал отдать долг позже.

«Получив данную информацию, пристав приостановил все исполнительные производства в отношении должника», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

В феврале 2024 года военнослужащий принес в отделение квитанции о полном погашении задолженности.

«Коллектив ОСП по Камешкирскому и Лопатинскому районам выражает свое уважение воину и желает ему вернуться с победой домой!» - подчеркнули в УФССП.

Ранее 49-летний житель Белинского района отправился на СВО, чтобы выплатить алименты. Он задолжал сыну более 350 тысяч рублей.