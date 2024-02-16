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Из жизни

В Кузнецке окровавленная косуля не хотела уходить с дороги

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Дикое животное оказалось на дороге в Кузнецке вечером в четверг, 15 февраля. Видео выложил в Сеть водитель, встретивший косулю.

«Долгушка, бегает по дороге. Аккуратнее, не сбейте», - предупредил водитель.

На кадрах видно, что грациозное животное, высоко поднимая копыта, пересекает проезжую часть, а затем встает на обочине, не решаясь прыгнуть в глубокий снег. На плечах обеих передних ног видна кровь.

«От корки льда на снегу натер», - предположил один из комментаторов.

«Снега в лесу много, за кормом к людям выходят», - высказался другой.

Этой зимой косули нередко заходят в населенные пункты, в том числе в областной центр. Так, 1 февраля сотрудники охотуправления поймали в районе улицы Рахманинова в Пензе самца косули и вернули в среду обитания.

29 января косулю заметили в районе улицы 40 лет Октября в Пензе. Она пыталась спрятаться в кустах. На место вызвали сотрудников охотуправления; те выяснили, что животное травмировано, и отправили его на реабилитацию волонтерам.

28 января косулю обнаружили у здания суда в Кузнецке. Спасением копытного занимались сотрудники охотнадзора, МЧС, а также работники самого суда. Животное оказалось совершенно здоровым, его выпустили в Вишневский лес.

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Источник — видео «Подслушано в Кузнецке»
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