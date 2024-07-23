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Общество

В пензенском микрорайоне введут карантин по бешенству

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В Пензе планируется на 60 дней ввести карантин по бешенству в микрорайоне Райки. Проект соответствующего документа, размещенный на сайте правительства региона, проходит антикоррупционную экспертизу.

Очаг заболевания находится в одной из квартир дома № 99 на улице Ключевой. Посещать ее нельзя будет никому из посторонних, кроме сотрудников госветслужбы и специалистов по ликвидации бешенства.

Неблагополучными по бешенству называются улицы Солдатская, Ново-Гражданская, Угловая, Проломная, Дарвина, Некрасова (дома 25-43/1), Пушкина (дома 150-188 по четной стороне), Ключевая (дома 79-126), Бекешская (дома 32-67), Пугачева (дома 101-109) и проезды: Некрасова, Дарвина, 1-й и 2-й Солдатские, 1, 2 и 3-й Гражданские.

На неблагополучной территории должен быть организован подворный (поквартирный) обход для выявления случаев подозрения на бешенство и проведена иммунизация животных антирабической вакциной. Четвероногие без владельцев подлежат отлову и изоляции.

В конце декабря 2023 года очаг бешенства был выявлен еще в одном микрорайоне Пензы, в частном секторе, который местные жители называют Березовкой.

В I полугодии 2024 года в Пензенской области было зафиксировано 7 случаев бешенства у домашних и диких животных. В Земетчинском районе заразилась кошка; в Сосновоборском, Колышлейском, Белинском и Сердобском - собаки; в Шемышейском - лиса, в Городищенском - лось.

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Источник — фото pixabay.com
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