Сетевое издание|18+|Среда|24 июл 2024|17:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке собирают данные о горожанах - участниках СВО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Кузнецке объявили сбор информации о горожанах, участвующих в специальной военной операции. Данные нужны для создания фильма о бойцах, волонтерах и всех неравнодушных гражданах, помогающих фронту.

«Свои истории, фото, видеоматериалы, контакты можно присылать на почту adm-news@mail.ru. По возникающим вопросам обращайтесь по телефону отдела информационной политики администрации города Кузнецка 3-19-09», - предупредили в пресс-службе органа местного самоуправления.

В мэрии подчеркнули, что создание фильма направлено на сохранение памяти о подвигах земляков, до сих пор отдающих или уже отдавших свой долг Родине.

Глава Кузнецка Сергей Златогорский не раз акцентировал внимание на важности любой помощи фронту. Город часто отправляет гуманитарные грузы в зону СВО.

По мнению чиновника, тем, кто находится в тылу, нужно держаться вместе и вести себя соответствующим образом, путь к победе - в единстве, отмечал Златогорский.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте