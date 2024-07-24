В Кузнецке собирают данные о горожанах - участниках СВО

24.07.2024 | 13:14

В Кузнецке объявили сбор информации о горожанах, участвующих в специальной военной операции. Данные нужны для создания фильма о бойцах, волонтерах и всех неравнодушных гражданах, помогающих фронту.

«Свои истории, фото, видеоматериалы, контакты можно присылать на почту adm-news@mail.ru. По возникающим вопросам обращайтесь по телефону отдела информационной политики администрации города Кузнецка 3-19-09», - предупредили в пресс-службе органа местного самоуправления.

В мэрии подчеркнули, что создание фильма направлено на сохранение памяти о подвигах земляков, до сих пор отдающих или уже отдавших свой долг Родине.

Глава Кузнецка Сергей Златогорский не раз акцентировал внимание на важности любой помощи фронту. Город часто отправляет гуманитарные грузы в зону СВО.

По мнению чиновника, тем, кто находится в тылу, нужно держаться вместе и вести себя соответствующим образом, путь к победе - в единстве, отмечал Златогорский.