Более 80% осмотренных врачами кузнечан имеют хронические болезни

20.07.2024 | 14:13

В Кузнецке подвели итоги диспансеризации и профилактических медосмотров за 6 месяцев. Всех, кто прошел обследования у врачей, относили к той или иной группе здоровья.

В 1-й группе состоят 12,3% осмотренных - их можно назвать здоровыми. В 2-ю вошли 10% - те, у кого нет хронических заболеваний, но риск их развития налицо.

К группе 3а (с хроническими неинфекционными заболеваниями) относятся 80,7% обследованных.

Еще 5 человек вошли в группу 3Б - у них не выявлены хронические неинфекционные болезни, но требуются диспансерное наблюдение или оказание специализированной медпомощи и дополнительное обследование.

Специалисты Кузнецкой межрайонной больницы называют наиболее частыми факторами риска избыточную массу тела, гиперхолестеринемию, курение, гипергликемию.

По результатам 1-го этапа выявлено 33 522 заболевания, 81,7% осмотренных поставлены под диспансерное наблюдение.

На 2-м этапе диспансеризации зафиксировано 956 случаев впервые выявленных заболеваний или патологических состояний. Так, у 153 человек проведено исследование уровня гликированного гемоглобина и найдено 102 отклонения.

17,4% граждан, входящих в 2-ю и 3-ю группы, направлены на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, а 255 человек - на санаторно-курортное лечение, сообщили в администрации Кузнецка.

Ранее стали известны результаты диспансеризации в Заречном. За полгода ее прошли 10 000 жителей закрытого города. У 7 пациентов медики выявили онкологию, у 15 - сахарный диабет, у 68 - глаукому, у 54 - заболевания органов пищеварения, у 105 - болезни сердечно-сосудистой системы.