В Пензенском зоопарке поселится белая медведица из Москвы

25.07.2024 | 10:40

В Пензенском зоопарке ожидают прибытия двух животных - белой медведицы и тигра, который составит пару тигрице Злате.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказал директор зоопарка Андрей Воскресенский.

По его словам, медведица переедет в Пензу из Московского зоопарка. Для этого до конца года для бурых медведей будет построен новый вольер, а старый реконструируют под ее обитание.

Что касается самца амурского тигра, то кураторы пока еще не определились, откуда он прибудет в Пензу для участия в программе размножения этих краснокнижных хищников.

А вот один из обитателей Пензенского зоопарка переселится в Барнаул. Это самка гиббона, которую там ожидает друг по имени Билли. Переезд, скорее всего, состоится в следующем году, когда она подрастет.