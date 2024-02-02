В районе улицы Рахманинова в Пензе поймали самца косули

02.02.2024 | 11:06

В четверг, 1 февраля, сотрудники охотуправления поймали в районе улицы Рахманинова в Пензе самца косули. О животном, забежавшем в город, сообщили очевидцы.

«После поимки козлик был благополучно возвращен в естественную среду обитания», - рассказали в региональном минлесхозе.

Речь, вероятно, идет о косуле, которую в 9:47 1 февраля запечатлела камера домофона во дворе дома № 4а на улице Одесской, рядом со вторым корпусом гимназии № 42. Животное бегало по дворам, а затем умчалось в сторону трассы, рассказал местный житель.

28 января косулю обнаружили у здания суда в Кузнецке. Спасением копытного занимались сотрудники охотнадзора, МЧС, а также работники самого суда. Животное оказалось совершенно здоровым, его выпустили в Вишневский лес.

29 января косулю заметили в районе улицы 40 лет Октября в Пензе. Она пыталась спрятаться в кустах. На место вызвали сотрудников охот0управления; те выяснили, что животное травмировано, и отправили его на реабилитацию волонтерам.

Дикие животные все чаще появляются в пределах населенных пунктов Пензенской области, так что водителям необходимо быть особенно внимательными на дорогах. Тем, кто заметил копытное, попавшее в беду, нужно помнить: не следует подходить близко, кричать, фотографировать его, так как возможно проявление агрессии. Надо вызвать на место специалистов, позвонив по телефонам: 56-18-57, 56-18-58. Кроме того, о ЧП с животными можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру 8 (800) 100-94-00.