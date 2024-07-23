В Кузнецке с начала года 57 семей стали многодетными

23.07.2024 | 10:01

В Кузнецке становится больше многодетных. С начала 2024 года такой статус получили 57 семей. Об этом рассказали в городской администрации.

Еще 103 женщины за тот же период стали мамами впервые.

«За прошедшую неделю в Кузнецке появилось на свет 16 малышей. Из них 6 стали первыми детьми в семье, 9 - вторыми, одна семья пополнилась третьим ребенком», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Вопросу демографии во втором по величине городе Пензенской области в последнее время уделяют особое внимание. В декабре 2023-го глава Кузнецка Сергей Златогорский констатировал, что рождаемость выросла. По его словам, за год число появившихся на свет малышей увеличилось примерно на 10%.

«Я так полагаю, что нижней точки мы в прошлом году (2022-м. - Прим. ред.) достигли и теперь пошли немножко вверх, поэтому у нас получше ситуация по демографии», - пояснил тогда чиновник, добавив, что у него есть несколько идей, как рождаемость в городе «подтолкнуть».

За 6 месяцев и 2 недели 2024-го в Кузнецком родильном доме появился на свет 331 ребенок - 152 девочки и 179 мальчиков.