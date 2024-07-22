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Общество

«Лучше бы на СВО пошли»: главу Кузнецка тревожат смерти от алкоголя

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Главу Кузнецка Сергея Златогорского тревожит демографическая ситуация в городе. Тему он затронул на совещании в администрации, прошедшем в понедельник, 22 июля.

«Вопрос демографии - это основной аспект, на котором замглавы надо будет сосредоточиться. Поискать какие-то формы работы, для того чтобы действительно эту тему поднять», - поручил своему заместителю Златогорский.

Он заявил, что в этом вопросе есть «радостные моменты». Так, за отчетную неделю в Кузнецке родилось на 15 младенцев больше (16), чем за ту же неделю прошлого года (1).

«Есть какой-то движ. Но есть и другой движ. Открываю сводки по смертности. Мужчина 40 лет. Причина смерти - дегенерация головного мозга из-за алкоголя. Закончил свой жизненный путь, отмучился. Мужчина 46 лет. Причина смерти - токсическое отравление», - перечислил глава Кузнецка.

Златогорский добавил, что подобные отчеты видит каждую неделю.

«Вот она беда. Лучше бы на СВО пошли, может быть, героями стали. Это огромная проблема наша», - констатировал чиновник.

По словам Златогорского, в эти выходные он проехал по местам отдыха и был неприятно удивлен увиденным.

«Дети организованны, не организованны родители, ибо трезвых не нашел», - посетовал Сергей Златогорский.

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