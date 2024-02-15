Сетевое издание|18+|Четверг|15 фев 2024|13:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-16oC
-15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Пензячка: Лед на «пьяной дороге» растает, не дождавшись уборки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 15 февраля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница Пензы Екатерина Ш. Она прислала фото и видеозапись с улицы Строителей, известной у горожан как «пьяная дорога».

Пензячка: Лед на «пьяной дороге» растает, не дождавшись уборки

На кадрах видно, что если в начале пути еще проглядывает асфальт под колесами авто, то метров через 150 он исчезает, а машина преодолевает баррикады из снега и льда.

Пензячка: Лед на «пьяной дороге» растает, не дождавшись уборки

«Доброе утро. За всю зиму данная дорога оставалась нечищеной, образовались ледяные колеи и наросты. Машину кидает из стороны в сторону, большие машины просто сносит из колеи, и они потом не могут выбраться. На затяжном повороте ледяной нарост. Вечерами из-за большого потока автомобилей образуется пробка!» - обрисовала ситуацию автолюбительница.

Пензячка: Лед на «пьяной дороге» растает, не дождавшись уборки

Ее интересует, планируется ли расчистка проезжей части.

«Или ждем весны - само растает?» - задала Екатерина вопрос. Несмотря на иронию, этот прогноз вполне может оказаться верным.

Накануне, 14 февраля, на заседании комиссии Пензенской городской думы улица Строителей упоминалась в числе тех, где требуется уборка снега и льда. Также прозвучали названия улиц Рахманинова, Бородина, Ладожской, Урожайной.

Заместитель главы администрации Ильдар Усманов объяснил такое состояние улично-дорожной сети погодными условиями, в частности обильными снегопадами. Он пообещал, что периферийные дороги в Пензе должны расчистить «в течение двух недель».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте