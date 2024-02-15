Пензячка: Лед на «пьяной дороге» растает, не дождавшись уборки

15.02.2024 | 10:57

В четверг, 15 февраля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница Пензы Екатерина Ш. Она прислала фото и видеозапись с улицы Строителей, известной у горожан как «пьяная дорога».

На кадрах видно, что если в начале пути еще проглядывает асфальт под колесами авто, то метров через 150 он исчезает, а машина преодолевает баррикады из снега и льда.

«Доброе утро. За всю зиму данная дорога оставалась нечищеной, образовались ледяные колеи и наросты. Машину кидает из стороны в сторону, большие машины просто сносит из колеи, и они потом не могут выбраться. На затяжном повороте ледяной нарост. Вечерами из-за большого потока автомобилей образуется пробка!» - обрисовала ситуацию автолюбительница.

Ее интересует, планируется ли расчистка проезжей части.

«Или ждем весны - само растает?» - задала Екатерина вопрос. Несмотря на иронию, этот прогноз вполне может оказаться верным.

Накануне, 14 февраля, на заседании комиссии Пензенской городской думы улица Строителей упоминалась в числе тех, где требуется уборка снега и льда. Также прозвучали названия улиц Рахманинова, Бородина, Ладожской, Урожайной.

Заместитель главы администрации Ильдар Усманов объяснил такое состояние улично-дорожной сети погодными условиями, в частности обильными снегопадами. Он пообещал, что периферийные дороги в Пензе должны расчистить «в течение двух недель».