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Общество

Снег на периферийных улицах Пензы пообещали убрать к весне

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Расчистка второстепенных и периферийных дорог стала предметом обсуждения на комиссии Пензенской городской думы в среду, 14 февраля. Депутаты забросали вопросами заместителя главы администрации по городскому хозяйству Ильдара Усманова.

От народных избранников звучали названия улиц, жители которых требуют привести их в порядок: Строителей, Рахманинова, Бородина, Ладожская, Урожайная.

Ильдар Усманов объяснил, что состояние улично-дорожной сети ухудшается из-за погодных условий.

«Температура скачет то туда, то сюда. Я не скрываю: не успели своевременно убрать. Но с начала января постоянно идут снегопады», - посетовал он.

Тем не менее замглавы администрации Пензы пообещал расчистить периферийные дороги «в течение двух недель».

У синоптиков неутешительный прогноз для Пензы и области: ожидаются обильные снегопады. Не исключено, что в регионе вновь объявят желтый уровень погодной опасности, как это было 13 февраля, когда из-за осадков смешанного характера пензенцев предупредили о гололеде на дорогах.

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