В Кузнецке из-за крестного хода перекроют несколько улиц

15.07.2024 | 19:07

В среду, 17 июля, в Кузнецке состоится крестный ход, посвященный дню памяти святых царственных мучеников Николая II и его семьи. Из-за этого будет ограничено движение транспорта по ряду улиц.

Процессия выдвинется от Вознесенского собора и дойдет до Николо-Покровского храма. Предполагается, что все мероприятие займет час - с 9:30 до 10:30.

«На время проведения крестного хода будет запрещено движение по улице Дарвина от перекрестка с Рабочей и до пересечения с Ленина, по Ленина до Московской, по Московской до Калинина, по Калинина до Стекловской, по Стекловской до Белинского и по Белинского до улицы 60 лет ВЛКСМ», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

10 августа из-за крестного хода в честь Смоленской иконы Божией Матери в Кузнецком районе скорректируют схему дорожного движения. Святыню понесут из Кузнецка в Пионер, а затем в Чибирлей.

С 10:30 до 11:00 вводится ограничение движения по селу Пионер, с 11:30 до 12:00 - по Чибирлею. Запрет будет касаться всех видов транспортных средств.