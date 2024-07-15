Сетевое издание|18+|Понедельник|15 июл 2024|20:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке из-за крестного хода перекроют несколько улиц

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 17 июля, в Кузнецке состоится крестный ход, посвященный дню памяти святых царственных мучеников Николая II и его семьи. Из-за этого будет ограничено движение транспорта по ряду улиц.

Процессия выдвинется от Вознесенского собора и дойдет до Николо-Покровского храма. Предполагается, что все мероприятие займет час - с 9:30 до 10:30.

«На время проведения крестного хода будет запрещено движение по улице Дарвина от перекрестка с Рабочей и до пересечения с Ленина, по Ленина до Московской, по Московской до Калинина, по Калинина до Стекловской, по Стекловской до Белинского и по Белинского до улицы 60 лет ВЛКСМ», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

10 августа из-за крестного хода в честь Смоленской иконы Божией Матери в Кузнецком районе скорректируют схему дорожного движения. Святыню понесут из Кузнецка в Пионер, а затем в Чибирлей.

С 10:30 до 11:00 вводится ограничение движения по селу Пионер, с 11:30 до 12:00 - по Чибирлею. Запрет будет касаться всех видов транспортных средств.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте